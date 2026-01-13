Alors qu’il entamait la défense de son titre sur l’ATP 250 d’Auckland ce mardi, Gaël Monfils s’est incliné au premier tour face au Hongrois, Fabian Marozsan (7−5, 3–6, 4–6), pour le dernier match de sa carrière en Nouvelle‐Zélande.
Alors qu’il mettra fin à sa carrière à l’issue de cette saison 2026, le Français a dévoilé en conférence de presse ce à quoi devrait ressembler les premiers mois de sa vie de retraité du tennis.
« Je vais travailler dans la finance. Ma femme continuera à jouer au tennis. Je resterai à la maison avec ma fille. Je ne pense pas que je voyagerai beaucoup, donc je vais faire une pause dans le tennis. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 16:15