Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlos, aux côtés notam­ment de Stan Wawrinka, deux joueurs iconiques qui vont mettre fin à leur immense carrière en fin de saison, Gaël Monfils s’est exprimé face à la presse à quelques heures de son entrée en lice face à Tallon Griekspoor, ce dimanche (pas avant 15h).

Invité à livrer son état d’es­prit avant de parti­ciper une toute dernière fois à ce tournoi mythique, le Français de 39 ans a, comme souvent, pris cela avec le sourire.

« C’est un peu bizarre mais, en fait, on s’y prépare. Depuis le début de l’année, je suis préparé chaque semaine à jouer pour la dernière fois dans des endroits où j’ai toujours aimé jouer. Pour moi, ici, la première fois, c’était en 2005 contre Rafa (défaite 6–3, 6–2), donc c’est marrant de se dire que 21 ans après, je vais de nouveau rejouer ici. »





