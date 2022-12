Après avoir annoncé son forfait pour l’Open d’Australie (du 16 au 29 janvier) dans le but de rester inactif plus de six mois afin d’uti­liser par la suite un clas­se­ment protégé, Gael Monfils, actuel 52e joueur mondial va connaître une chute inédite à l’issue du premier Grand Chelem de la saison.

En effet, dès le lundi 30 janvier 2023, date de la publi­ca­tion du clas­se­ment ATP suite à l’Open d’Australie, le Parisien sera classé au‐delà de la 200e place mondiale. Chose qui ne s’est encore jamais produite dans la carrière du Tricolore de 36 ans.