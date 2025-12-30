Parisien de nais­sance, Gaël Monfils, qui est égale­ment un grand fan de foot­ball et du Paris Saint‐Germain, n’a évidem­ment rien loupé de la campagne de Ligue de Champions de son club de coeur qui a fini par remporter la coupe aux grandes oreilles en mai dernier après une finale excep­tion­nelle (5−0 face à l’Inter Milan).

Interrogé à ce sujet dans une récente inter­view accordée au maga­zine GQ, celui qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026 n’a pas hésité à comparer cette victoire à celle d’un joueur trico­lore à Roland‐Garros.

« Exceptionnel, un truc excep­tionnel. Ils l’ont gagné, ils l’ont bien gagné. Cette victoire était très attendue, un peu comme celle d’un Français à Roland‐Garros. Paris a réussi à produire du jeu pendant une année, c’était c’était beau à voir. Cette commu­nion entre les joueurs, avec le public, la façon dont Luis Enrique a géré tout ça… C’est un grand monsieur. Chapeau quoi ! »