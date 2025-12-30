Parisien de naissance, Gaël Monfils, qui est également un grand fan de football et du Paris Saint‐Germain, n’a évidemment rien loupé de la campagne de Ligue de Champions de son club de coeur qui a fini par remporter la coupe aux grandes oreilles en mai dernier après une finale exceptionnelle (5−0 face à l’Inter Milan).
Interrogé à ce sujet dans une récente interview accordée au magazine GQ, celui qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026 n’a pas hésité à comparer cette victoire à celle d’un joueur tricolore à Roland‐Garros.
« Exceptionnel, un truc exceptionnel. Ils l’ont gagné, ils l’ont bien gagné. Cette victoire était très attendue, un peu comme celle d’un Français à Roland‐Garros. Paris a réussi à produire du jeu pendant une année, c’était c’était beau à voir. Cette communion entre les joueurs, avec le public, la façon dont Luis Enrique a géré tout ça… C’est un grand monsieur. Chapeau quoi ! »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 13:45