« Gaël Monfils est‐il vraiment le plus légitime à ce poste ? Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélectionné, qui n’a même pas le diplôme obligatoire pour la fonction, et qui devait bosser dans la finance… », questionne Benoît Maylin
La nomination de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis fait déjà beaucoup parler.
Déjà parce que c’est une énorme surprise et aussi parce que le néo‐retraité répète depuis un moment qu’il souhaite travailler dans la finance.
Le journaliste Benoît Maylin, par exemple, ne semble pas vraiment convaincu par ce choix de la Fédération Française de Tennis (FFT).
« Mais d’où ça sort encore cette nomination ? Monfils, capitaine. Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélectionné. Qui n’a même pas le diplôme d’Etat, obligatoire pour la fonction. Qui devait bosser dans la finance… Est‐il vraiment le plus légitime à ce poste ? », a réagi le chroniqueur sur le réseau social X.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.