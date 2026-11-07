La nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis fait déjà beau­coup parler.

Déjà parce que c’est une énorme surprise et aussi parce que le néo‐retraité répète depuis un moment qu’il souhaite travailler dans la finance.

Le jour­na­liste Benoît Maylin, par exemple, ne semble pas vrai­ment convaincu par ce choix de la Fédération Française de Tennis (FFT).

😳 Mais d’où ça sort encore cette nomi­na­tion ?!

Monfils, capi­taine.

Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélec­tionné.

Qui n’a même pas le diplôme d’Etat, obli­ga­toire pour la fonc­tion.

Qui devait bosser dans la finance…

Est‐il vrai­ment le plus légi­time à ce poste ? https://t.co/YO8w8yfY8C — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 7, 2026

« Mais d’où ça sort encore cette nomi­na­tion ? Monfils, capi­taine. Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélec­tionné. Qui n’a même pas le diplôme d’Etat, obli­ga­toire pour la fonc­tion. Qui devait bosser dans la finance… Est‐il vrai­ment le plus légi­time à ce poste ? », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X.