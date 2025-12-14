Au micro de RTL, Gaël Monfils est revenu sur sa déci­sion de mettre un terme à sa carrière en fin de saison 2026, et notam­ment le moment où il l’a annoncée à son père.

« J’adore toujours le tennis. Mais là, c’est plutôt l’âge, la récu­pé­ra­tion. J’ai une famille main­te­nant, d’autres respon­sa­bi­lités. Les perfor­mances sont beau­coup plus dures aussi à enchaîner. Ce sont des choses tout simple­ment natu­relles pour tout sportif. À un moment, il y a une fin.… Depuis 40 ans, mon père est animé par son fils qui voulait jouer au tennis très tôt. Annoncer ma retraite à mon père, ça a vrai­ment été ça le plus dur (…) Je lui ai dit d’ailleurs que ce n’était pas évident de lui annoncer »