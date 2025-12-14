Au micro de RTL, Gaël Monfils est revenu sur sa décision de mettre un terme à sa carrière en fin de saison 2026, et notamment le moment où il l’a annoncée à son père.
« J’adore toujours le tennis. Mais là, c’est plutôt l’âge, la récupération. J’ai une famille maintenant, d’autres responsabilités. Les performances sont beaucoup plus dures aussi à enchaîner. Ce sont des choses tout simplement naturelles pour tout sportif. À un moment, il y a une fin.… Depuis 40 ans, mon père est animé par son fils qui voulait jouer au tennis très tôt. Annoncer ma retraite à mon père, ça a vraiment été ça le plus dur (…) Je lui ai dit d’ailleurs que ce n’était pas évident de lui annoncer »
