La première édition de l’ATP 250 de Lyon à la LDLC Arena qui aura lieu du 19 au 25 octobre, et qui est aussi le déménagement de la date de l’ancien Open13, est un vrai nouveau rendez‐vous pour les passionnés, et ils sont nombreux à Lyon.
On se souvient que pour les débuts du tournoi ATP 250 sur terre battue au parc de la tête d’or, Thierry Ascione avait frappé fort avec la venue de Berdych ou encore Del Potro…
Avec Jo, on imagine qu’il y a forcément des discussions autour du plateau à constituer.
Sur le cas Gaël Monfils, il y a du avoir forcément une volonté commune et on comprend aisément pourquoi.
On imagine aussi que Jo aura à coeur de bien recevoir son ami qui sera sans doute accompagné de Richie et Gillou, histoire de se retrouver comme au bon vieux temps.
Même si Monfils va forcément clore sa carrière sur le Masters 1000 de Paris, il est évident que l’avant dernière sera déjà très belle à Lyon.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 11:50