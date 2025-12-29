Lors d’une interview accordée à GQ, Gaël Monfils a évoqué sa relation spéciale avec ses amis « mousquetaires », Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon.
« Les gens oublient que l’on se connaît depuis qu’on a 11 ans, tout gamin quoi. Ils voient les produits ‘finis’ mais on était en internat ensemble, on a fait tellement de choses ensemble. Pouvoir se dire que l’on a tous été des sportifs professionnels, c’est dingue. Quand t’es plus jeune, t’as un rêve, on a tous un rêve. Et on avait ce rêve en commun, un rêve de potes. On a grandi ensemble et on est resté tous très potes. Mais jamais on ne s’était dit qu’on allait faire ça : tous les quatre à être dans les dix meilleurs joueurs du monde… C’est quand même impensable. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 10:28