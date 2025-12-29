Lors d’une inter­view accordée à GQ, Gaël Monfils a évoqué sa rela­tion spéciale avec ses amis « mous­que­taires », Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon.

« Les gens oublient que l’on se connaît depuis qu’on a 11 ans, tout gamin quoi. Ils voient les produits ‘finis’ mais on était en internat ensemble, on a fait telle­ment de choses ensemble. Pouvoir se dire que l’on a tous été des spor­tifs profes­sion­nels, c’est dingue. Quand t’es plus jeune, t’as un rêve, on a tous un rêve. Et on avait ce rêve en commun, un rêve de potes. On a grandi ensemble et on est resté tous très potes. Mais jamais on ne s’était dit qu’on allait faire ça : tous les quatre à être dans les dix meilleurs joueurs du monde… C’est quand même impensable. »