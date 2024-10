Gaël Monfils découvre depuis main­te­nant deux ans la vie de père, une vie tota­le­ment diffé­rente de celle qu’il avait vécue précédemment.

Et si le vétéran Français continue de jouer et de performer, malgré son récent forfait à Vienne pour cause de maladie, il a récem­ment évoqué les chan­ge­ment de prio­rités qui arrivent lorsque l’on élève un enfant.

« Quand je rentre à la maison ou que j’ap­pelle ma fille, elle ne sait même pas vrai­ment si je gagne, si je perds, c’est pareil pour elle. Et ça vous ramène tout de suite à la réalité, ce qui est impor­tant. Le plus beau devoir que j’ai, c’est d’être un bon père pour ma fille, d’es­sayer de l’aider à décou­vrir la vie et de l’élever du mieux que je peux. Elle est ma prio­rité numéro un. Donc ça a tout changé, ça a changé ma vision, mais aussi moi‐même, parce qu’en tant qu’ath­lète, tu dois être super égoïste et, main­te­nant, tu ne peux plus l’être. »