Alors qu’il n’a plus joué depuis sa remontée folle dans le cinquième set contre Sebastian Baez au 1er tour de Roland‐Garros, Gaël Monfils a pris des nouvelles de sa commu­nauté samedi soir.

« Bonsoir les amis ! Ça fait un bail, non ? Alors, quel a été votre moment tennis préféré récem­ment ? Et qui est prêt pour l’été de tennis ? Hâte de partager plus ! », a demandé le Français avant de répondre lui‐même à la première ques­tion. La 600e de Richie, j’étais super content pour lui. »

Merci beaucoup,la 600eme de Richie j étais super content pour lui💪🏾 — Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 24, 2023

Richard Gasquet est en effet entré dans un cercle très restreint en rempor­tant sa 600e victoire en carrière en carrière à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du tournoi de Stuttgart contre Stefanos Tsitsipas.