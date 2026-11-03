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Gaël Monfils n’ou­blie pas Elina Svitolina : « Cela faisait exac­te­ment huit ans, à cette date, que j’étais avec ta maman. C’est quand même une date symbolique »

Par
Antoine Trupiano
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C’était le grand soir pour Gaël Monfils, à qui un vibrant hommage a été rendu sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’oc­ca­sion de ses adieux au tournoi parisien.

Au cours d’un discours parti­cu­liè­re­ment émou­vant, conclu par une magni­fique décla­ra­tion à sa fille Skai, le Français n’a pas pu s’empêcher de glisser quelques mots au sujet de sa désor­mais ex‐femme, Elina Svitolina.

L’ancien numéro 6 mondial a notam­ment souligné que cette date était parti­cu­liè­re­ment symbo­lique pour lui, puis­qu’elle marquait égale­ment les huit ans de son histoire avec la joueuse ukrainienne.

« Ce dernier tour de piste de ton papa, c’était ici. Et cela faisait exac­te­ment huit ans, à cette date, que j’étais avec ta maman. C’est quand même une date symbo­lique » a déclaré la Monf.

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 21:20

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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