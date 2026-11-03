C’était le grand soir pour Gaël Monfils, à qui un vibrant hommage a été rendu sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’occasion de ses adieux au tournoi parisien.
Au cours d’un discours particulièrement émouvant, conclu par une magnifique déclaration à sa fille Skai, le Français n’a pas pu s’empêcher de glisser quelques mots au sujet de sa désormais ex‐femme, Elina Svitolina.
L’ancien numéro 6 mondial a notamment souligné que cette date était particulièrement symbolique pour lui, puisqu’elle marquait également les huit ans de son histoire avec la joueuse ukrainienne.
« Ce dernier tour de piste de ton papa, c’était ici. Et cela faisait exactement huit ans, à cette date, que j’étais avec ta maman. C’est quand même une date symbolique » a déclaré la Monf.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 21:20