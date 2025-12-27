Lors d’une inter­view accordée à GQ, Gaël Monfils a parlé de ses amis « mous­que­taires », Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon, avec qui il a formé une très belle géné­ra­tion du tennis français.

« Très jeune Jo, c’était le plus fort, c’était le grand frère. Je le regar­dais avec de grands yeux, il était mons­trueux. Richard pour moi a toujours été le génie, on ne pouvait même pas jouer avec lui, même Jo, car il avait deux ans d’avance. Il battait déjà des bons joueurs pro alors que l’on était en juniors. Richard le génie quoi ! Gilles, c’était toujours le mec qui avait une intel­li­gence excep­tion­nelle, qui t’ai­dait dans tout : en cours, dans la vie en général, le tennis. Il avait tout de suite une façon très diffé­rente de penser sur le terrain. On a grandi avec nos quatre person­na­lités, vrai­ment diffé­rentes et on était pour­tant tous complé­men­taires. Et, surtout, on a réussi à créer une super amitié. C’est magique ! »