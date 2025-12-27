Lors d’une interview accordée à GQ, Gaël Monfils a parlé de ses amis « mousquetaires », Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon, avec qui il a formé une très belle génération du tennis français.
« Très jeune Jo, c’était le plus fort, c’était le grand frère. Je le regardais avec de grands yeux, il était monstrueux. Richard pour moi a toujours été le génie, on ne pouvait même pas jouer avec lui, même Jo, car il avait deux ans d’avance. Il battait déjà des bons joueurs pro alors que l’on était en juniors. Richard le génie quoi ! Gilles, c’était toujours le mec qui avait une intelligence exceptionnelle, qui t’aidait dans tout : en cours, dans la vie en général, le tennis. Il avait tout de suite une façon très différente de penser sur le terrain. On a grandi avec nos quatre personnalités, vraiment différentes et on était pourtant tous complémentaires. Et, surtout, on a réussi à créer une super amitié. C’est magique ! »
