C’est offi­ciel : l’ancien entraî­neur du numé­ro 3 mon­dial Dominic Thiem (2002–2019) Günter Bresnik entraî­ne­ra le Parisien Gaël Monfils dès cette sai­son 2021. C’est ce que révèle l’ATP. Rappelons qu’après sa sépa­ra­tion en 2019 avec Thiem, qu’il a entraî­né pen­dant une quin­zaine d’an­nées, l’entraîneur autri­chien avait décla­ré : « Sans moi, Dominic Thiem serait un joueur de Future ». Le célèbre coach ne cachait pas qu’il sou­hai­tait reprendre du ser­vice en mars 2020 : « Si un pro­jet me pas­sionne, alors je le pren­drai. J’ai une famille avec laquelle j’aime pas­ser du temps, mais ils connaissent aus­si ma pas­sion pour le ten­nis. Pour l’instant je n’ai pas de can­di­dat, mais à l’avenir qui sait. » L’Autrichien semble avoir trou­ver son bon­heur avec Gaël. Et on a hâte de suivre cette collaboration.

Il sera éga­le­ment accom­pa­gné de Richard Ruckelshausen, le capi­taine des Bleus lors de la pro­chaine ATP Cup (1 au 5 février).