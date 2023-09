La vidéo conçue par l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mourataglou, centrée autour d’une discus­sion passion­nante entre l’en­traî­neur trico­lore, Gaël Monfils et Benoît Paire regorge de petites pépites.

Interrogé par Mouratoglou (à partir de la 31e minute) sur la première fois qu’il avait entendu parler de Paire, Monfils a notam­ment tenu à prendre sa défense lors­qu’on lui répète sans cesse qu’il n’a pas de mental ni de coup droit.

« La première fois qu’on m’a parlé de Benoît Paire, on m’a dit : ‘il joue incroyable mais il est complè­te­ment fou sur le terrain’. On m’a dit : ‘c’est un cinglé’. Je me rappelle des premières fois quand je suis allé le voir jouer, je le voyais gueuler et tout, je me suis dit : ‘mais quel génie !’ (rires). Quand on me dit que Benoît Paire n’a pas de mental ni de coup droit, je réponds : ‘Sûrement plus que toi !’ Parce que je connais peu de personne 18e mondiale sans mental et sans coup droit. »