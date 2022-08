Gaël Monfils : « Salut les amis, les examens ne sont pas bons, je rentre en Europe »

La « sentence » est tombée, et elle est lourde. Le Français a décidé de rentrer en Europe pour consulter son équipe médi­cale suite à sa « bles­sure » à Montréal. Ce n’est pas vrai­ment une bonne nouvelle et sa parti­ci­pa­tion à l’US Open semble plus que compromise.

Salut les amis, soirée diffi­cile ce soir à Montréal. Les premiers examens n’étant pas bons, j’ai pris la déci­sion de rentrer en Europe pour consulter mon équipe médi­cale. Je vous tien­drai informé dès que possible. Merci encore pour vos messages de soutien et à très vite 🙏🏾 pic.twitter.com/IQAN9ahZNR — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 12, 2022

Une bles­sure au pied est toujours un moment très délicat pour un joueur de tennis. On l’a déjà constaté récem­ment avec Rafael Nadal. Ce qu’il y a de plus inquié­tant pour la « Monf » c’est qu’il semble que cela soit une rechute.