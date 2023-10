En ce dimanche 15 octobre, Skaï, le fille de Gaël Monfils et d’Elina Svitolina célèbre son premier anni­ver­saire. Et le joueur fran­çais a tenu à marquer le coup et les esprits en postant un message très personnel sur son compte Instagram.

« Skaï, aujourd’hui, alors que nous fêtons ton premier anni­ver­saire, mon cœur est rempli d’émo­tions. Chaque moment passé à tes côtés me rappelle la chance que j’ai de t’avoir. Ton sourire, ton rire et même tes larmes ont apporté une couleur unique à mon quoti­dien. Tu as vrai­ment illu­miné et trans­formé mon monde. Pour toi, mon petit bijou, je te souhaite tout le bonheur imagi­nable et toutes les merveilles que la vie peut offrir. Joyeux premier anni­ver­saire, ma petite princesse. »