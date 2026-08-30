Quelques semaines après avoir fait ses adieux à Roland‐Garros, Gaël Monfils s’ap­prête à faire la même chose à l’US Open, où il sera opposé au Paraguayen Daniel Vallejo au premier tour.

Invité à s’ex­primer en confé­rence de presse d’avant tournoi, le Français a fait part de son émotion tout en expli­quant que le Grand Chelem new‐yorkais avait une place très parti­cu­lière dans son coeur.

« S’il n’y avait pas eu le Rolex Paris Masters, j’au­rais pu arrêter à l’US Open. Après la France, c’est le deuxième endroit où je me sens le mieux. Le troi­sième, on va dire, parce que la France c’est Roland‐Garros et le Rolex Paris Masters. Ici, le public a toujours été extra­or­di­naire. Les condi­tions ont fait que, pendant toute ma carrière, c’était à l’US Open que je me sentais le mieux. J’y ai joué des matches incroyables, j’y ai vécu telle­ment de choses. J’ai eu la chance d’avoir un deuxième tournoi du Grand Chelem, après Roland‐Garros, où je me sentais vrai­ment très bien. Et puis, New York est une ville extra­or­di­naire. Je suis venu ici la première fois avec ma mère (il souffle et sourit). New York, mais aussi les États‐Unis en général, ça a toujours été une expé­rience de vie incroyable. La ville m’a apporté énor­mé­ment de bonheur. C’est génial pour moi de pouvoir jouer une dernière fois ici. J’ai toujours dit que je voulais encore être joueur profes­sionnel à 40 ans. Là, je vais avoir 40 ans le jour de mon premier match (mardi), c’est super. J’aurais joué jusqu’à 40 ans. »