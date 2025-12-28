Dans une inter­view accordée à GQ, la « Monf » a été inter­rogé au sujet de l’empreinte mise actaul­le­ment sur le circuit par Alcaraz et Sinner. Sa réponse est limpide.

« Ils gagnent tous les Grands Chelems. Il commence donc à avoir cette dyna­mique de la gagne que les quatre autres avaient. Tennistiquement, forcé­ment ils jouent mieux, sinon ils ne gagne­raient pas, mais c’est surtout cette faculté de gagner, gagner, encore gagner qui est extra­or­di­naire. Cette faculté de trouver la solu­tion à tous les problèmes. C’est encore plus extra­or­di­naire plus que le tennis pur. Carlos peut gagner en trois, quatre ou cinq sets, Jannik est plus chirur­gical. Ils arrivent à gagner en constance, ils commencent à devenir aussi impres­sion­nants que les quatre autres à leur époque »