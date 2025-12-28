Dans une interview accordée à GQ, la « Monf » a été interrogé au sujet de l’empreinte mise actaullement sur le circuit par Alcaraz et Sinner. Sa réponse est limpide.
« Ils gagnent tous les Grands Chelems. Il commence donc à avoir cette dynamique de la gagne que les quatre autres avaient. Tennistiquement, forcément ils jouent mieux, sinon ils ne gagneraient pas, mais c’est surtout cette faculté de gagner, gagner, encore gagner qui est extraordinaire. Cette faculté de trouver la solution à tous les problèmes. C’est encore plus extraordinaire plus que le tennis pur. Carlos peut gagner en trois, quatre ou cinq sets, Jannik est plus chirurgical. Ils arrivent à gagner en constance, ils commencent à devenir aussi impressionnants que les quatre autres à leur époque »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 08:20