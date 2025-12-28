AccueilATPGaël Monfils sur la suprématie de Sinner et Alcaraz : "C'est encore...
ATP

Gaël Monfils sur la supré­matie de Sinner et Alcaraz : « C’est encore plus extra­or­di­naire plus que le tennis pur. Carlos peut gagner en trois, quatre ou cinq sets, Jannik est plus chirurgical »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

247

Dans une inter­view accordée à GQ, la « Monf » a été inter­rogé au sujet de l’empreinte mise actaul­le­ment sur le circuit par Alcaraz et Sinner. Sa réponse est limpide.

« Ils gagnent tous les Grands Chelems. Il commence donc à avoir cette dyna­mique de la gagne que les quatre autres avaient. Tennistiquement, forcé­ment ils jouent mieux, sinon ils ne gagne­raient pas, mais c’est surtout cette faculté de gagner, gagner, encore gagner qui est extra­or­di­naire. Cette faculté de trouver la solu­tion à tous les problèmes. C’est encore plus extra­or­di­naire plus que le tennis pur. Carlos peut gagner en trois, quatre ou cinq sets, Jannik est plus chirur­gical. Ils arrivent à gagner en constance, ils commencent à devenir aussi impres­sion­nants que les quatre autres à leur époque »

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 08:20

Article précédent
Nadal sur ses confron­ta­tions face à Federer et Djokovic : « Avec Roger le plan était clair, surtout au début. Avec Novak, c’était plus aléatoire »
Article suivant
« L’an dernier, l’en­tou­rage d’Alcaraz envi­sa­geait déjà ce qui s’est produit cette année. Ils convoi­taient… » explique Jose Moron, direc­teur de Punto de Break.

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.