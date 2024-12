Revenant sur sa défaite face à Rafael Nadal en finale de l’édi­tion 2016 du Masters 1000 de Monte‐Carlos (5−7, 7–5, 0–6), Gaël Monfils, après avoir déjà expliqué les circons­tances de cette défaite tout en faisant « un match extra­or­di­naire », est allé encore plus loin lors d’un podcast sur Youtube.

« Il m’a mis 6–0 (dans le dernier set). C’est même pas il est un peu au‐dessus de toi, il te laisse trois jeux et gagne 6–3. Entraîne‐toi, bravo Gaël, tu as fais finale mais entraîne‐toi. Tu prends la défaite avec beau­coup d’ex­pé­rience. En fait, tu apprends. Je suis au sommet de mon art et il m’a giflé mais c’était beau. »