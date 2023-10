Alors qu’Andrey Rublev célé­brait ce vendredi 20 octobre son 26e anni­ver­saire, le site Tennis.com a eu l’ex­cellent idée d’aller inter­roger plusieurs de ses collègues mascu­lins et fémi­nins du circuit à propos de la person­na­lité assez unique du joueur russe.

Et après Daria Kasatkina, Alexander Zverev et Dominic Thiem, c’est au tour de son agent, l’an­cien 40e mondial Galo Blanco, de révéler pour­quoi Andrey est un joueur et surtout un homme au très grand coeur.

« Je suis fier de l’homme qu’il est. Il a choisi de ne pas renou­veler son contrat avec Nike après une si longue et belle rela­tion afin de pouvoir créer sa propre marque et vendre des produits pour reverser l’argent à des asso­cia­tions cari­ta­tives pour les enfants. C’est un homme telle­ment chari­table. Le grand cœur d’Andrey est si pur. Rien n’est trop sérieux, il sait rire de lui‐même et il est très agréable à côtoyer. »