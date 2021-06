Anciennement repré­senté par Herwig Straka, Dominic Thiem a décidé de changer de crémerie en s’en­ga­geant offi­ciel­le­ment avec le groupe Kosmos dont le patron est le foot­bal­leur Gérard Pique. Afin de ne pas tout cham­bouler non plus, l’Autrichien sera repré­senté par son ancien coach lors­qu’il était encore sous la coupe de Gunter Bresnik, Galo Blanco. Ce dernier a d’ailleurs donné une inter­view au Der Standard dans laquelle il revient sur celle nouvelle colla­bo­ra­tion. Et l’an­cien joueur espa­gnol l’af­firme, il n’in­ter­viendra pas sur le plan sportif.

« Dominic voulait lui‐même ce chan­ge­ment d’air, même si Dominic n’est pas fan des grands chan­ge­ments. C’est un tradi­tio­na­liste. Il n’y aura pas de troubles. Si Nico Massu et le père de Dominic ne me le demandent pas, je n’in­ter­vien­drai pas », a déclaré Blanco qui affirme par ailleurs que le groupe Kosmos ne vise pas plus haut : « Nous voulons rester petits, en aucun cas recruter des centaines de joueurs. Dominic est notre fer de lance, et j’ai­me­rais aussi signer un autre joueur de haut niveau. Ensuite, nous nous concen­trons sur les talents. »