Juan Manuel Galván, entraîneur physique de Guido Pella et Hugo Dellien, a traversé une véritable odyssée depuis son arrivée à New York pour cette tournée américaine. Il a été obligé de maintenir sa quarantaine malgré le fait qu’il ait déjà été démontré qu’il n’avait pas le COVID-19. L’Argentin, lors d’un entretien avec BATennis, a expliqué comment l’organisation l’avait traité.

« Je suis impeccable, je l’ai toujours été, je n’ai jamais eu un seul symptôme. Le lendemain du test positif, je n’ai rien compris, le deuxième jour, j’en suis venu à pleurer. Maintenant, avec le résultat du test négatif, je suis plus calme et justice a été faite, bien que le jour où ils me l’ont fait, ils m’ont dit : » Votre condition ne va pas du tout changer, aussi négative soit-elle, vous continuerez à être isolée jusqu’à vendredi. » Jusqu’à présent, je ne connais personne qui soit devenue négatif en cinq jours, à moins qu’il ne soit un super-héros », avoue-t-il.

Rappelons que Guido Pella, dont Galván s’occupe, avait été exclu du tournoi ATP de Cincinnati après que son préparateur physique, Juan Manuel Galvan, ait été testé positif au Covid-19. La raison de leur colère, c’est que le test s’était finalement révélé être négatif.