Comme beau­coup de spécia­listes et d’ob­ser­va­teurs, Garbine Muguruza ne comprend pas.

Interrogée sur la récente rupture entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’an­cienne numéro 1 mondiale s’est dite très étonnée par cette déci­sion alors que son jeune compa­triote venait de réaliser une saison exceptionnelle.

« Cela m’a beau­coup surprise, comme tout le monde je pense. Carlos est numéro un mondial : quelle meilleure saison pourrait‐il faire, étant numéro un mondial ? Il a remporté des Grands Chelems, dix ou huit tour­nois… Il est étrange de faire un chan­ge­ment à un moment aussi favo­rable : quand les choses fonc­tionnent, on a tendance à ne pas changer. Oui, très surprise, j’ai hâte d’en savoir plus », a déclaré Muguruza sur les ondes de la Cadena SER.