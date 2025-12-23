Comme beaucoup de spécialistes et d’observateurs, Garbine Muguruza ne comprend pas.
Interrogée sur la récente rupture entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est dite très étonnée par cette décision alors que son jeune compatriote venait de réaliser une saison exceptionnelle.
« Cela m’a beaucoup surprise, comme tout le monde je pense. Carlos est numéro un mondial : quelle meilleure saison pourrait‐il faire, étant numéro un mondial ? Il a remporté des Grands Chelems, dix ou huit tournois… Il est étrange de faire un changement à un moment aussi favorable : quand les choses fonctionnent, on a tendance à ne pas changer. Oui, très surprise, j’ai hâte d’en savoir plus », a déclaré Muguruza sur les ondes de la Cadena SER.
