Quel est le point commun entre Caroline Garcia et Novak Djokovic ?

C’est assez simple, ils ont tous les deux remporté un tour­nois sur toutes les surfaces du circuit.

📊 Hommes et femmes confondus, ils ont remporté un titre sur chaque surface en 2022 :



🇫🇷 Caroline Garcia

🇷🇸 Novak Djokovic



Voilà. C’est la liste. pic.twitter.com/y7YvccK7p9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 2, 2022

Cette perfor­mance est à noter car par les temps qui courent, elle est plutôt rare.

L’autre point commun c’est qu’ac­tuel­le­ment mais dans des condi­tions diffé­rentes, Novak et Caroline sont encore en course pour leur masters respectif. Si le succès de Nole à Tel Aviv maxi­mise ses chances, on attend le retour sur les courts de Caroline, actuel­le­ment 5ème avec 2896 points. Il faut actuel­le­ment 3445 points pour obtenir son ticket.