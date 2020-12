Cristian Garin a décidé de changer de coach et de travailler avec Franco Davin en 2021.

On le sait, à chaque fois qu’un joueur prend ce type de décision, il peut y avoir des problèmes et le divorce s’accompagne aussi de déclarations tapageuses. Cela a été le cas dernièrement avec Thiem et Bresnik et donc entre Garin et Schneiter.

Malgré cette situation, Cristian sait qu’il a pris la bonne décision : « Je ne comprends pas toutes les déclarations de Schneiter. La carrière d’un joueur de tennis n’est pas aussi longue que beaucoup le pensent et j’ai senti que j’avais stagné pendant plusieurs mois, comme si je n’apprenais rien de nouveau. J’ai donc parlé avec Andrés Schneiter et nous avons décidé de mettre fin à notre union. Maintenant je suis très calme avec l’équipe. J’ai toujours voulu avoir une équipe comme celle-ci. Les choses se passent très bien avec Franco. Dès le premier jour, j’ai appris de nouvelles choses. En plus d’être un excellent entraîneur, c’est une personne très à l’écoute et qui a beaucoup d’expérience. Il me guide, et je suis certain qu’il va me mettre sur la bonne voie. Cela me motive beaucoup, ce changement était logique, j’ai hâte de progresser » a explique le joueur chilien.

Agé de 24 ans, Cristian Garcin pointe à la 22ème place mondiale. Il a réalisé une belle année 2020 avec deux titres à Rio et Cordoba sur terre-battue. Son bilan est de 18 victoires et 12 défaites, il sera à suivre de près en 2021 et pas seulement sur l’ocre. On rappelle que Davin son nouveau coach a été au chevet d’un certain Juan Martin Del Potro, rien que ça….