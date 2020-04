Confiné chez ses parents à Santiago au Chili, Cristian Garin était l’un des joueurs en forme de ce début d’année 2020. Le Chilien de 23 ans avait remporté les tournois de Cordoba et de Rio (son premier ATP 500) ce qui lui avait permis d’atteindre la 18e place mondiale, son meilleur classement. Autant dire que la suspension en raison de la crise du coronavirus l’a coupé dans son élan. Mais Garin n’est pas inquiet concernant ses sensations comme il l’a expliqué à ESPN en Amérique du Sud : « Heureusement, je me sens très bien. Si le circuit reprend demain, je suis à 100 %. Mais au regard de la situation, il est difficile de savoir quand on rejouera au tennis. »

Par la suite, le natif de Santiago donne son avis sur le Big 3 et le joueur qui est son modèle : « Djokovic est le joueur le plus complet et auquel je m’identifie. Rafa frappe avec une force inimaginable qu’il vous oblige à donner le meilleur de vous-même, mais mon préféré est Federer. J’aimerais l’affronter un jour, ce serait un rêve. Roger est un exemple pour moi. Je suis surpris à chaque fois que je le vois évoluer. C’est incroyable qu’il apprécie encore autant le tennis après tout ce qu’il a gagné. »