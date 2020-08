Dans une interview accordée à La Tercera, Cristian Garin s’est exprimé sur la reprise du tennis, et sur les difficultés pour les joueurs d’établir un calendrier : « Ils travaillent très dur pour récupérer le tennis dans les prochaines semaines, mais je considère que c’est très difficile. Ce sont des semaines très compliquées en termes de préparation pour un tournoi. Je pense que le tennis qu’ils proposent n’est pas le meilleur. J’attends d’entendre les nouvelles et de commencer à jouer. Je me réjouis de participer à nouveau à la compétition, mais il est évident que l’on est plus attentif aux mesures de santé et de sécurité qu’ils vont prendre. Le tennis fait bouger beaucoup de gens et il va être difficile de concentrer beaucoup de monde. »

Ces derniers, jours certaines personnes évoquaient les bulles, qui consisteraient à enfermer les joueurs à l’instar des Jeux Olympiques, pendant un certain laps de temps, pour éviter toute contamination. Mais là-dessus, le Chilien est assez pessimiste : « Je ne sais pas s’ils seront capables de faire en sorte que tous les joueurs restent enfermés. Je pense que c’est compliqué, mais il faudra voir. »