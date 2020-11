Cette saison a été amputée d’un certain nombre de tournois sur terre battue. Malgré tout, c’est Garin et Schwartzman qui ont le plus joué et gagné sur cette surface. Il présente le même bilan avec 19 matchs joués et 15 victoires.

Le plus performant en terme de pourcentage est évidement Rafael Nadal avec 10 victoires pour une défaite. Fort de ses résultats, Garin a donc pris conscience de son potentiel, et il veut tout mettre en oeuvre pour progresser comme il l’a expliqué dernièrement : « La saison 2020 est terminée pour moi. Cela a été étrange et difficile comme pour le reste du monde. Malgré cela, j’ai appris beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. Les personnes qui sont à mes côtés et le soutien que j’ai reçu ont été sans aucun doute un pilier fondamental tant pour moi que pour ma carrière professionnelle. Dans les prochains jours, je ferai une déclaration pour parler des objectifs et annoncer à l’équipe qui m’accompagnera pour l’année prochaine » . Selon le site PuntoDeBreak, Franco Davin, l’ancien coach de Juan Martin Del Potro, serait bien placé pour accompagner le Chilien prochainement.