Placé à l’iso­le­ment depuis le 3 janvier dernier suite à un test positif au Covid, Richard Gasquet s’est entre­tenu pour le compte de FFT avec l’an­cienne joueuse Émilie Loit. Âgé de 35 ans, le Biterrois célèbre cette saison ses 20 ans de carrière. Un chiffre loin d’être anodin.

« Oui, Monaco, je me souviens. Le premier match que j’ai gagné sur le circuit il y a 20 ans. Ça nous rajeunit pas. Après, forcé­ment, je m’at­ten­dais pas à jouer encore à cet âge‐là. C’est clair que quand j’avais 16 ans, jamais j’au­rais dit que je joue­rais autant de temps. Je vais essayer d’en profiter le plus possible. J’étais avec Harold Mayot (19 ans, 429e mondial) il y a quelques jours, je disais « si en 2042 tu joues encore, ce sera beau ». Forcément je suis assez fier de ça, malheu­reu­se­ment ça nous rajeunit pas quand même. »