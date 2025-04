Le 10 octobre 2024, Richard Gasquet révé­lait qu’il mettrait un terme à sa carrière après Roland‐Garros en 2025. Quelques heures plus tard, Rafael Nadal lui volait en quelque sorte la vedette en annon­çant à son tour sa retraite.

Alors qu’il dispute actuel­le­ment ses derniers tour­nois, le Français est revenu au micro de France TV sur cette coïncidence.

« Si on m’avait dit qu’en 2024, on allait annoncer la même chose le même jour, c’est sûr que je n’y aurais pas cru. J’ai un destin un peu lié à lui. Je le connais depuis toujours. On sait tous le joueur qu’il a été, le cham­pion qu’il a été et la personne qu’il a été. C’est quel­qu’un d’in­croyable mais en tout cas la proba­bi­lité qu’on annonce la même chose le même jour était faible. Ça m’a fait bizarre mais je trouve que le clin d’oeil est plutôt sympa­thique. C’est quand même assez drôle. »