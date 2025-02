Alors qu’un certain nombre de joueurs et certaines stars du tour ont large­ment critiqué la sanc­tion infligée à Sinner la jugeant inex­pli­cable, Richard Gasquet qui vit ses derniers mois sur le circuit a calme les esprits. Interrogé par Le Parisien, on peut même dire qu’il prend quelque part La Défense de Jannik.

« Jannik est un type formi­dable, il a une grande person­na­lité et il est très gentil sur le court, il va bientôt revenir, c’est la chose la plus impor­tante. » a expliqué Richie qui risque d’avoir quelques remarques de ses collègues dans le vestiaire.