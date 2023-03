Les joueurs en colère contre les balles, nouvel acte.

Alors qu’ils sont de plus en plus à se plaindre de la qualité des balles utili­sées sur le circuit allant même jusqu’à les accuser de causer des bles­sures comme l’ont récem­ment déclaré Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, nos confrères de L’Équipe présents à Miami sont donc allés enquêter auprès d’autres joueurs et entraî­neurs pour en savoir plus. Et l’un des premiers à avoir dégainé est Richard Gasquet, parti­cu­liè­re­ment remonté.

« Il y a un problème depuis le Covid, toutes les balles sont plus lentes, il n’y a plus de doute. Ça fait deux ans que je le dis, ce n’est pas nouveau. Dès qu’elles deve­naient grosses comme ça (il mime un ballon), je disais à mon entraî­neur : ‘C’est quoi ces merdes ?’ Maintenant ça commence à se dire partout, mais je suis sûr qu’elles ne sont plus les mêmes qu’a­vant. À l’époque, elles étaient vives, ça faisait ma force, j’ar­ri­vais à bien les contrôler. Aujourd’hui, quelle que soit la marque, à une ou deux excep­tions près, elles sont pour­ries, limite des balles de supermarché. »