Richard Gasquet a donné une inter­view inté­res­sante à l’ATP. Il a notam­ment répondu aux propos élogieux d’Andy Murray et évoqué son magni­fique début de saison, avant de parler de sa future retraite.

« Je suis toujours en pleine forme. Je ne sais pas exac­te­ment quand je m’ar­rê­terai, mais je ferai de mon mieux pour aller le plus loin possible. Pour l’ins­tant, je me sens très bien. J’ai la chance de pouvoir jouer à 36 ans. Certains joueurs s’ar­rêtent avant. Tout le monde veut jouer long­temps. Je me souviens que Jo voulait jouer et qu’il a dû s’ar­rêter à cause de bles­sures. Beaucoup de joueurs ont le même problème, ils ne s’ar­rêtent pas parce qu’ils le veulent, mais à cause des bles­sures », a déclaré Ritchie, toujours numéro 1 fran­çais (43e) à 36 ans.