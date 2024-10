Si l’an­nonce de sa future retraite (prévue à Roland‐Garros en 2025) a été un peu éclipsée par celle de Rafael Nadal, Richard Gasquet a donné une belle inter­view à nos confrères de L’Équipe dans laquelle il évoque notam­ment sa passion et son amour pour le jeu.

« Ce n’est pas pareil, oui. Mais c’est la passion du tennis. J’ai toujours été motivé. Il y a l’amour du jeu, vrai­ment. Jouer les grands matches, qu’on préfère jouer évidem­ment, et les petits. Celui de taper dans la balle. Le tennis, ce n’est pas que les grands matches. C’est viscéral. C’est autre chose que de gagner ou perdre. C’est se dépasser, embêter un adver­saire. Quand je gagne le Challenger de Cassis (il y a quelques semaines), je deviens celui parmi les trois plus jeunes, et les trois plus vieux, à avoir gagné en Challenger. Ça me résume bien. Et j’ai vécu un beau moment, avec mon père Francis à mes côtés, comme si l’his­toire se répé­tait. Ça m’a fait plaisir de revenir dans un club. L’essence du tennis, c’est ça. C’est impor­tant pour moi. J’aime ça. Je sens du respect chez les gens qui viennent voir les matches. Et pas mal d’amour. »