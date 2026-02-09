Comme annoncé dans les colonnes de We Love Tennis le 22 janvier dernier, le grand espoir du tennis masculin français, Moïse Kouamé, est désormais entraîné par Richard Gasquet, qui ne pourra cependant pas l’accompagner sur l’ensemble de la saison 2026.
Membre de la cellule d’expertise de la Fédération française de tennis (FFT), Gasquet était une nouvelle fois présent dans le staff lors de la victoire des Bleus face à la Slovaquie au premier tour de la Coupe Davis ce week‐end. L’occasion pour lui de s’exprimer au micro de Tennis Actu au sujet de son jeune protégé.
« On essaie de faire le maximum avec Moïse, avec les jeunes, pour que le tennis français soit le plus fort possible. Moïse, c’est un très grand joueur, il l’a prouvé, il a gagné deux tournois. Tout le monde a très envie de l’aider, moi le premier. Le message, c’est qu’il construit quelque chose, c’est normal. Tout le monde fait le maximum pour lui : la fédération, les entraîneurs… Et après, on verra bien la suite. C’est un super jeune, il joue très bien au tennis. Il a déjà gagné des tournois (des Futures), donc c’est quelqu’un d’exceptionnel, avec un vrai avenir, je l’espère. Chaque joueur est différent. Alcaraz, ce n’est pas Nadal. Moïse, ce n’est pas Gaël. Chacun a son histoire et il essaiera de faire la sienne. Tous les joueurs sont différents, chacun a son ADN. Et Moïse est assez particulier aussi. Refaire un Gaël, ce n’est quand même pas quelque chose de facile, croyez‐moi. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 13:19