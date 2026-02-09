Comme annoncé dans les colonnes de We Love Tennis le 22 janvier dernier, le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouamé, est désor­mais entraîné par Richard Gasquet, qui ne pourra cepen­dant pas l’accompagner sur l’ensemble de la saison 2026.

Membre de la cellule d’expertise de la Fédération fran­çaise de tennis (FFT), Gasquet était une nouvelle fois présent dans le staff lors de la victoire des Bleus face à la Slovaquie au premier tour de la Coupe Davis ce week‐end. L’occasion pour lui de s’exprimer au micro de Tennis Actu au sujet de son jeune protégé.

« On essaie de faire le maximum avec Moïse, avec les jeunes, pour que le tennis fran­çais soit le plus fort possible. Moïse, c’est un très grand joueur, il l’a prouvé, il a gagné deux tour­nois. Tout le monde a très envie de l’aider, moi le premier. Le message, c’est qu’il construit quelque chose, c’est normal. Tout le monde fait le maximum pour lui : la fédé­ra­tion, les entraî­neurs… Et après, on verra bien la suite. C’est un super jeune, il joue très bien au tennis. Il a déjà gagné des tour­nois (des Futures), donc c’est quelqu’un d’exceptionnel, avec un vrai avenir, je l’espère. Chaque joueur est diffé­rent. Alcaraz, ce n’est pas Nadal. Moïse, ce n’est pas Gaël. Chacun a son histoire et il essaiera de faire la sienne. Tous les joueurs sont diffé­rents, chacun a son ADN. Et Moïse est assez parti­cu­lier aussi. Refaire un Gaël, ce n’est quand même pas quelque chose de facile, croyez‐moi. »