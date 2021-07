A l’issue de sa défaite face au jeune espoir espa­gnol Carlos Alcaraz, Richard Gasquet a évoqué sur le site de l’Equipe, l’avenir de son adver­saire que l’on présente comme un possible vain­queur de Grand Chelem : « Alcaraz joue le jeu des jeunes d’au­jourd’hui, il prend tôt, il frappe fort, il a une belle tech­nique, il sent le jeu. Là où tu vois que c’est un futur grand joueur, c’est qu’il peut aussi bien atta­quer que défendre, et ça, c’est la marque d’un Djokovic, d’un Federer, d’un Murray… Il fait tout quoi. Ce n’est pas stéréo­typé. S’il faut monter, il le fait, par exemple. Il va être un très, très grand, et j’en ai vu beau­coup. Il joue un tennis incroyable, et il n’a que 18 ans. Il frappe fort des deux côtés, il sert bien, il est rapide. Il a tout pour faire une énorme carrière. Il sera top 10 d’ici un an ou deux, je pense, et il a le poten­tiel pour gagner en Grand Chelem, c’est certain. Combien il en gagnera c’est dur à dire, mais je n’ai aucun doute qu’il en gagnera beau­coup » a expliqué Richie, visi­ble­ment très enthousiaste.