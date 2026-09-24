Richard Gasquet ne pouvait pas dire non à Rafael Nadal.

Retraité des courts depuis plus d’un an et actuel conseiller de Moïse Kouamé, l’an­cien 6e joueur mondial a répondu favo­ra­ble­ment à l’in­vi­ta­tion de l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui a décidé d’or­ga­niser une exhi­bi­tion le 3 octobre prochain pour célé­brer les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy.

Et après avoir réussi à fair venir Andy Murray, qui sera capi­taine de l’équipe d’en face, Rafa a trouvé son premier joueur en la personne de Gasquet.

Bienvenue, @richardgasquet1 ! 😃



From facing Rafa at Les Petits As when they were just 12 years old… to playing along­side him more than three decades later !



Gasquet is the first player confirmed for Team Rafa at the Rafa Nadal Academy Slam ! 🏆



👉🏻 https://t.co/1dpJALxWgT pic.twitter.com/lqH5mZd5Uo — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 24, 2026

À noter que Rafael Nadal lui‐même reprendra la raquette pour défendre les couleurs de son équipe.