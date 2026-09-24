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Gasquet de retour sur les courts avec Nadal

Par
Thomas S
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Richard Gasquet ne pouvait pas dire non à Rafael Nadal.

Retraité des courts depuis plus d’un an et actuel conseiller de Moïse Kouamé, l’an­cien 6e joueur mondial a répondu favo­ra­ble­ment à l’in­vi­ta­tion de l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui a décidé d’or­ga­niser une exhi­bi­tion le 3 octobre prochain pour célé­brer les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy.

Et après avoir réussi à fair venir Andy Murray, qui sera capi­taine de l’équipe d’en face, Rafa a trouvé son premier joueur en la personne de Gasquet. 

À noter que Rafael Nadal lui‐même reprendra la raquette pour défendre les couleurs de son équipe. 

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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