Richard Gasquet ne pouvait pas dire non à Rafael Nadal.
Retraité des courts depuis plus d’un an et actuel conseiller de Moïse Kouamé, l’ancien 6e joueur mondial a répondu favorablement à l’invitation de l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui a décidé d’organiser une exhibition le 3 octobre prochain pour célébrer les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy.
Et après avoir réussi à fair venir Andy Murray, qui sera capitaine de l’équipe d’en face, Rafa a trouvé son premier joueur en la personne de Gasquet.
Bienvenue, @richardgasquet1 ! 😃— Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 24, 2026
From facing Rafa at Les Petits As when they were just 12 years old… to playing alongside him more than three decades later !
Gasquet is the first player confirmed for Team Rafa at the Rafa Nadal Academy Slam ! 🏆
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À noter que Rafael Nadal lui‐même reprendra la raquette pour défendre les couleurs de son équipe.
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 16:49