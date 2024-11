Invité sur le plateau de C à vous la semaine dernière, après avoir fait ses adieux à Bercy, Richard Gasquet est une nouvelle fois revenu sur cette fameuse Une que Tennis Magazine lui avait consacré, alors qu’il n’avait que 9 ans, avec ce titre : « Richard, le cham­pion que la France attend ».

« En France, on a toujours l’attente du prochain Yannick Noah. Le tennis est un sport très popu­laire, on a une grande Fédération. C’est vrai que ça a été un peu un fardeau pour moi quand, à 9, 10, 11, 12 ans, tu as autant de gens qui te suivent, cette lumière sur soi, ce n’est pas toujours évident (…) En Espagne, c’est diffé­rent. Il y a telle­ment de cham­pions qui ont gagné Roland‐Garros », a déclaré Ritchie qui prendra sa retraite à Paris au prin­temps 2025.