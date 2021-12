Dans une très inter­es­sante inter­view donnée au journal l’Equipe, Richard Gasquet évoque l’idée de ne pas devenir fina­le­ment un « vieux c… » qui aurait la science infuse.

Il explique ce phéno­mène qu’il veut éviter car il en a souf­fert quand il est arrivé sur le circuit.

« Je ne veux pas être le vieux qui fait toujours des piques. J’ai souf­fert de ça dans ma carrière, ça parlait beau­coup derrière moi. En France on est spécia­liste pour beau­coup parler, avoir beau­coup d’in­ter­ve­nants et ça n’aide personne. Ce n’est pas à nous de donner des leçons et de pointer du doigt. C’est vrai­ment le truc le plus insou­te­nable qui existe. Je l’ai vécu, je ne vais pas citer de noms mais j’es­time que ce n’est pas notre rôle. Il faut qu’on reste positif, en étant à notre place parce qu’on n’a pas la science infuse. »