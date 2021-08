Interrogé hier par nos confrères de l’Equipe au sujet de la saveur que pouvait avoir le circuit sans la présence du Big 3, Richie a été caté­go­rique : « Il y a des jeunes qui jouent très, très bien, qui ont un bon niveau, qui méritent de se faire leur place et qui sont incroyables, mais Nadal et Federer, ce sont des stars mondiales ! Quand ils ne sont pas là, pour moi, ça laisse un vide énorme. Federer sera irrem­pla­çable au niveau esthé­tique, tennis­tique et pour sa person­na­lité. On ne reverra plus jamais ça » explique Richie qui sait de quoi il parle.

En effet, le Français a débuté sa « carrière » en 2005 domi­nant à la surprise géné­rale le Suisse à Monte‐Carlo en lors d’un duel mémorable.