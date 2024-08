Battu par le jeune Vilius Gaubas (6−2, 6–4) au deuxième tour des quali­fi­ca­tions, Richard Gasquet a visi­ble­ment disputé son dernier match à l’US Open, où il avait toujours pris place dans le tableau prin­cipal depuis 2005.

Demi‐finaliste du tournoi en 2013, le Français de 38 ans a reçu de la part du tournoi un cadre avec quelques photos souve­nirs de ses perfor­mances à Flushing Meadows.

Honouring our 2013 semi­fi­na­list Richard Gasquet 👏 pic.twitter.com/XBPCbZFiGK — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2024

« J’ai beau­coup de chance. Par le passé, joué sur le meilleur court, avec beau­coup de monde. C’était l’at­mo­sphère la plus incroyable que l’on puisse trouver sur un court de tennis, avec 20 000 personnes sur un court central. J’ai pu jouer contre Federer, Djokovic, Nadal, les meilleurs joueurs sur ce court, et je suis fier de la façon dont j’ai joué ici à New York. Je garderai ces souve­nirs toute ma vie. On joue au tennis pour ressentir ce genre de choses. J’espère revenir avec vous, dans le public, l’année prochaine », a déclaré « Ritchie » dans des propos rapportés par Tennis Actu.