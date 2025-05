Sa retraite prévue à Roland‐Garros (25 mai au 8 juin) appro­chant à grands pas, Richard Gasquet a retracé tout son parcours au micro de L’Equipe. Et une fois de plus, il a évoqué son terrible bilan contre Rafael Nadal (18 défaites en autant de matchs), qui lui est rappelé très fréquemment.

« Cette anec­dote avec Nadal est marrante. On m’a souvent dit que je l’avais battu aux Petits As et pas une fois sur le circuit, ce qui est vrai. Qu’est‐ce que tu veux que je te dise ? Je ne vais pas te dire le contraire. Combien de fois de fois on me l’a dit. Si je devais comp­ta­bi­liser… Peut‐être 1000 fois… »