Présent à l’inau­gu­ra­tion de la Tennis Padel Arena au Cap d’Agde, Richard Gasquet devait y jouer une petite exhi­bi­tion pour fêter l’évè­ne­ment. Finalement, il a préféré échanger des balles tran­quille­ment avec les jeunes.

Nous avions même un rendez vous avec lui pour une inter­view mais elle a été dépro­grammée au dernier moment, visi­ble­ment We love Tennis n’est pas assez smart pour son équi­pe­men­tier sportif.

Peu importe, ce qui compte c’est l’état de santé de Richie qui s’était entraîné plusieurs jours à la French Touch Académy et qui a bien voulu résumé le tout à notre confrère de l’Equipe : « Je pars le 27 décembre pour l’Open d’Australie, ça va venir vite. Je suis content de pouvoir le jouer encore une fois. La fin peut arriver, donc je suis content de le faire cette année. Il faut essayer de repartir et de bien se préparer pour faire une belle saison. J’ai réussi à finir dans les 100 premiers en 2021 (n°87), j’es­père faire la même chose cette année. Et tant que je peux jouer, ça fait plaisir de continuer. »

En coulisses, il se disait aussi que « Richie » devrait raccro­cher la raquette après Roland‐Garros ou Wimbledon. Une infor­ma­tion que l’on a pas pu véri­fier auprès de l’in­té­ressé et pour cause…