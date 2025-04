Bientôt retraité des courts, Richard Gasquet est revenu sur sa carrière avec Arnaud Clément, Éric Deblicker et Nicolas Mahut lors d’une discus­sion orga­nisée par Eurosport. Le Français a exprimé un regret concer­nant son parcours à Wimbledon en 2015, lors­qu’il a été sorti en demi‐finales par Novak Djokovic.

« J’ai un regret, c’est horrible à dire. Djokovic joue Anderson en huitièmes de finale de Wimbledon. Et Anderson mène 4–2 au cinquième set. Je me dis que j’ai Wawrinka en quarts et que poten­tiel­le­ment, je peux jouer Anderson ou Cilic en demi‐finales. Je regarde le match, je suis pour l’autre (Anderson). Je sens que je peux battre Wawrinka. Finalement, Djokovic gagne, je me dis ‘merde’, et je le retrouve en demies. Contre lui, est‐ce que je me suis senti plus fort que contre Federer et Nadal ? Non, d’ailleurs le score le prouve (7−6, 6–4, 6–4). Les trois étaient au meilleur de leur carrière. Et je n’étais pas assez bon à ce moment‐là pour les battre. »