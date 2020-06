Depuis le début de l’UTS de Patrick Mouratoglou, Richard Gasquet étonne puisqu’il semble être le joueur le plus en forme. Le Biterrois, qui a fêté ses 34 ans, a accordé un entretien à Infosport+ où il fait part de son envie toujours présente : « J’ai eu dernièrement quelques soucis, c’est difficile quand tu t’arrêtes de retrouver l’intensité et le haut niveau. Je m’entraîne tous les jours, je me soigne pour repartir à fond. Le mental est là et l’envie est à 100 %. Tant qu’il y a ça, je continuerai à jouer au tennis. Je me fais quand même plaisir et j’espère que ça va continuer et que je pourrai reprendre le circuit en étant au top. »

Le Tricolore compte déjà 18 ans de présente sur le circuit, lui qui a été révélé aux yeux du grand public en 2002 en remportant son premier match au Masters 1000 de Monte-Carlo à seulement 15 ans. Alors quel bilan dresse-t-il déjà de sa carrière ? « C’est une carrière atypique, avec beaucoup d’histoire très fortes et très jeunes. Je n’étais pas programmé pour jouer si bien, si vite. La Une de Tennis Magazine m’a tout de suite propulsé sur le devant de la scène. J’ai tout donné depuis le début, maintenant ça fait très longtemps que je suis sur le circuit et je suis fier d’avoir réussi ce que j’ai fait. Bien sûr tu as toujours envie de faire mieux et j’aurais pu. J’aurais signé quand j’avais 9 ans pour me retrouver 25 ans après avec la carrière que j’ai eue. Je me suis fait plaisir, y a eu des grands moments, de grands tournois, j’ai voyagé et la vie est belle. J’espère bien finir ma carrière. »