Dans un entretien accordé à l’Equipe ce jour, Richard Gasquet dresse le bilan de sa participation à l’UTS tout en faisant un point sur la situation globale du tennis mondial.

D’habitude un peu langue de bois, il semble qu’avec l’âge, Richie se lâche un peu plus. Son avis sur le format de l’UTS est d’ailleurs assez clair à ce sujet et il va embêter les puristes : « Je ne sais pas s’il y a quelqu’un qui aime plus le tennis que moi, mais je ne peux pas regarder Roland-Garros. Je ne peux pas regarder quatre ou cinq sets, même pour un Federer-Nadal. Quand ça fait 1H20 que tu regardes le mec qui se fait breaker au début du deuxième, je suis cuit. C’est fatiguant. Je ne vous dis pas qu’il ne faut faire que des formats extrêmes, mais il y a peut être un truc à trouver. Ici (NDRL : L’UTS) tu peux exprimer certaines choses »…

Plus loin dans l’entretien, Richard Gasquet se contredit presque : « On est le seul sport où tu joues plus de quatre heures. Tu es heureux de voir des matches en cinq sets, c’est clair, ça fait rêver les gens, c’est l’histoire…«

Le débat est posé et il est éternel au sujet d’une « réforme » de notre tennis…