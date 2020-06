Interrogé par nos confrères du Parisien, Richard Gasquet a réagi au calendrier qu’il juge démentiel proposé par l’ATP : « Ce calendrier est complètement fou. Autant de tournois en peu de temps, c’est grotesque. Mais tout le monde veut sauver son tournoi. C’est normal car c’est vital économiquement. Mais les joueurs vont devoir faire des choix, encore plus pour les meilleurs qui jouent beaucoup plus de matchs » a commenté le Biterrois avant d’expliquer les choix qu’il pourra faire pour cette reprise : « Je ne sais pas encore ce que je vais faire, c’est dans deux mois, d’ici là tout est possible. J’ai la chance de pouvoir choisir. Après, on verra aussi comment la situation évolue sanitairement. S’il n’y a aucun problème, j’irai à New York. Mais si le tournoi avait lieu demain, je n’y serais pas allé. Il y a trop d’inconnues ». Enfin il a aussi donné des conseils à ceux qui visent les titres du Grand Chelem : « Ça semble en tout cas impossible d’enchaîner l’US Open (31 août – 13 septembre) avec le tournoi de Madrid la semaine d’après. Même scénario avec Rome qui se tient la semaine avant Roland-Garros (27 septembre – 11 octobre). Ceux qui veulent gagner un Grand Chelem ne peuvent pas se le permettre »