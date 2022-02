Récent quart‐de‐finaliste à Montpellier, Richard Gasquet est revenu sur l’af­faire Djokovic, en imagi­nant les consé­quences qu’elle aura sur la carrière du Serbe.

S’il a du mal à douter du numéro un mondial, la natif de Beziers s’in­ter­roge car la situa­tion est singu­lière (propos relayés par Tennis 365) : « Ce qu’il s’est passé en Australie a été très dur pour Djokovic, il sera inté­res­sant de voir comment il reviendra à Dubaï. On peut penser que cela va décu­pler sa moti­va­tion, mais là, c’est diffé­rent. Il a l’ha­bi­tude de se battre avec le public contre lui, contre son rival, et parfois contre lui‐même, mais là, ça a dû être beau­coup plus diffi­cile pour lui. C’est un type de pres­sion tota­le­ment diffé­rente. Après, c’est l’un des joueurs les plus forts menta­le­ment, alors peut‐être que cela le moti­vera encore plus. »