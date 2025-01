Éliminé au premier tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie, Richard Gasquet fera ses adieux au tennis à Roland‐Garros au prin­temps prochain.

Il a accordé une inter­view à Eurosport dans laquelle il a expliqué sa déci­sion, en évoquant la fin de carrière de Rafael Nadal.

« Chacun est libre de faire ce qu’il veut. Personne ne doit parler à la place de Rafael Nadal ou de qui que ce soit, je pense que personne ne peut lui donner des conseils. S’il a envie de jouer, il continue. Il a choisi son arrêt, c’est un peu la même chose pour tous les joueurs, chacun fait ce qu’il veut et en tout cas, il n’y a pas de limite. La vraie ques­tion, c’est : ‘comment tu te sens ? Est‐ce que tu te sens capable de gagner des matches ?’. Là, je me sens un peu moins capable de revenir au clas­se­ment. Et de faire d’énormes matches pour faire cette remontée‐là juste­ment. Donc je décide tout simple­ment d’ar­rêter, ce qui est naturel pour moi. »