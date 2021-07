Un peu plus de 24 heures après le 20e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic, qui égalise ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, l’éternel débat sur le GOAT (le meilleur joueur de tous les temps) est une énième fois relancé. Ce mardi, c’est Richard Gasquet qui s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Biterrois a déjà fait son choix peu importe le nombre de titre du Grand Chelem.

« Je vois le tennis diffé­rem­ment. J’ai toujours dit que pour moi, ce n’est pas unique­ment le nombre de titres du Grand Chelem qui compte. L’un à 21, l’autre à 22 ou 23. Je ne vois pas juste le vain­queur du Grand Chelem, je regarde l’esthétique, ce que tu dégages sur le court. J’entends souvent la course au plus fort, c’est un sujet stérile. Pour moi, Federer est inima­gi­nable et irrem­pla­çable, c’est le plus grand joueur de tous les temps quand je vois l’esthétique, la grâce qu’il a sur le court. Je regarde le tennis pour ça, même si Djokovic est certai­ne­ment le meilleur et un joueur extra­or­di­naire. Gagner trois Grands Chelems d’affilée, c’est incroyable. Je ne suis pas dans le truc des pro‐Federer ou des pro‐Djokovic. Il y en a qui aiment Federer et n’aiment pas du tout Djokovic, ce n’est pas du tout mon cas, j’aime beau­coup Djokovic. C’est juste que quand je regarde Federer, je suis émer­veillé du début à la fin depuis toujours. Dans le sport, je regarde Messi, Neymar, je vois l’esthétique et les sensa­tions extra­or­di­naires qu’ils procurent. Djokovic, Nadal et Federer sont les trois meilleurs joueurs de l’histoire, sans aucun doute. Après, c’est toujours compliqué de comparer les géné­ra­tions. Ils ont vingt Grands Chelems chacun et physi­que­ment ça ne tombe jamais depuis une ving­taine d’années, c’est prodigieux.